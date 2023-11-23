Скандальный депутат Госдумы РФ похитил 10-месячную украинскую девочку 7 23.11.2023, 15:07

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Сергей Миронов

И сменил ей имя.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его супруга Инна Варламова «удочерили» похищенную из Украины девочку.

Об этом пишет российское издание «Важные истории».

В конце августа 2022 года Инна Варламова и заместитель Миронова в Госдуме Яна Лантратова посещали дом ребенка в оккупированной Херсонской области. Из Херсона они уехали с двумя воспитанниками городского дома ребенка – 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко.

В декабре прошлого года Миронов и его жена удочерили Маргариту, сменив ей имя Марину Миронову. По данным СМИ, биологическая мать девочки лишена родительских прав, а отец умер, но есть и другие родственники.

О судьбе Ильи Ващенко после того, как его привезли в Россию, ничего не известно. РосСМИ отмечают, что в сентябре 2023 года он получил новое свидетельство о рождении.

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