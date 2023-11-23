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Российские военные начали третью волну штурма в районе Авдеевки

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  • 23.11.2023, 16:53
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Российские военные начали третью волну штурма в районе Авдеевки

Украинский генерал раскрыл детали.

Оккупационные войска агрессора России в районе Авдеевки Донецкой области начали новую, третью волну активных боевых действий. Потери врага в живой силе и бронетехнике продолжают расти. Об этом заявил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские войска перешли к третьей волне атакующих действий в направлении Авдеевки. Захватчики нанесли 11 авиаударов, осуществили 56 боевых столкновений и совершили 973 артиллерийских обстрела.

Потери войск РФ у Авдеевки растут

По словам Тарнавского, потери войск РФ в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении растут.

«Общие потери врага составили 706 человек. Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 БпЛА, 5 автомобилей. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены», - подчеркнул Александр Тарнавский.

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