Китайский снаряд взорвался в российской САУ 5 23.11.2023, 18:49

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Ствол разнесло, оккупанту оторвало ногу.

Российскому солдату на фронте оторвало ногу после взрыва китайского снаряда в стволе артиллерийского орудия. Об этом сообщают журналисты «Радио Свобода», в распоряжении которых появились детали произошедшего. В материале отмечено, что российский контрактник 136-й ОМБр армии РФ Рафкат Абдуллин (в/ч 63354, Буйнакск, Дагестан, РФ) в конце 31 октября находился на боевых позициях в районе населенного пункта Работино и попытался произвести выстрел из САУ «Акация», однако снаряд китайского производства сдетонировал внутри ствола.

Взрыв был настолько мощным, что ствол САУ разнесло на части. Фотографии оказались в распоряжении редакции издания.

В этот момент Абдуллин находился внутри артиллерийской установки, получив при взрыве большое количество травм и ранений. Поражение тела было настолько серьезным, что врачи были вынуждены провести ампутацию правой ноги выше коленного сустава.

По данным военных экспертов, Россия начала использовать китайские снаряды как минимум с весны 2023 года. Они могли попасть в распоряжение российских военных транзитом через Иран и Северную Корею, которые купили оружие задолго до начала российского вторжения в Украину.

Журналисты сообщают, что травмированный оккупант выступил с требованиями к МО РФ, вымогая провести расследование произошедшего.

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