Билл Гейтс составил рейтинг любимых книг 2023 года 23.11.2023, 19:48

Билл Гейтс

И назвал сериал в качестве бонуса.

Бывший глава Microsoft Билл Гейтс поделился списком лучших нехудожественных книг, прочитанных в 2023 году.

Замыкает тройку лидеров исследование специалистов по обработке данных Ханны Ричи «Не конец света». Книга рассказывает историю, которая противоречит популярным сценариям конца света в результате изменения климата и других экологических проблем, но при этом не скрывает текущих проблем.

«Эту книгу должен прочитать каждый, кто хочет вести информативный разговор об изменении климата», – отметил Билл Гейтс.

На втором месте монография ученого Вацлава Смила «Изобретение и инновации». Эксперт в области энергетики, Смил, приходит к выводу, что нынешняя эпоха демонстрирует «безошибочные признаки технического застоя и замедления прогресса».

«Если вы хотите знать, как человеческая изобретательность привела нас к этому моменту времени, я настоятельно рекомендую эту книгу», – пишет Билл Гейтс.

Отмечается, что Вацлав Смил — один из любимых авторов Билла Гейтса. Экс-глава Microsoft прочитал все 44 книги Смила, которые охватывают самые разные темы: от роли энергии в жизни человека до изменений в японской диете.

Возглавляет рейтинг книга «Песнь клетки» американского онколога и писателя, лауреата Пулитцеровской премии Сиддхартхи Мукерджи. Это книга о том, что происходит с клетками организма на каждом этапе нашей жизни.

«Полезно узнать кое-что о клетках, строительных блоках жизни. Это необходимо, чтобы понять, что происходит с организмом, когда он заболевает, – и чувствовать оптимизм, надеяться на лучшее», - говорит миллиардер.

Бонусом Билл Гейтс рекомендует посмотреть мини-сериал «Весь невидимый нам свет» от Netflix. Экранизация одноименного романа Энтони Дорра, который получил за эту книгу Пулитцеровскую премию, рассказывает о событиях, произошедших во время Второй мировой войны. Главная героиня, слепая француженка Мари-Лора, бежит с семьей из оккупированного Парижа. Их преследует немецкий солдат, но, слушая радиопередач Мари-Лоры, начинают сомневаться в своих убеждениях.

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