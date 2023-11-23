Индия не стала принимать попавший под санкции танкер с российской нефтью 2 23.11.2023, 19:58

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США ввели санкции против танкеров, которые нарушали установленный для нефти РФ ценовой потолок в $60 за баррель.

За последний месяц США ввели санкции против пяти танкеров, которые нарушали установленный для российской нефти ценовой потолок в $60 за баррель. После этого суда перестали доставлять нефть потребителям, пишет Bloomberg, отследивший передвижение и местоположение кораблей. Правда, два из них встали на ремонт в Китае.

Из попавших под санкции танкеров четыре связаны с «Совкомфлотом» (в названии одного из них, SCF Primorye, даже содержится указывающая на это аббревиатура: SCF – Sovcomflot). Еще один принадлежит турецкой компании.

Танкер NS Century в последние месяцы регулярно возил нефть в Индию. Но после введения против него санкций неделю назад он лег в дрейф у южного побережья Шри-Ланки. Главное управление судоходства Индии заявило, что ожидает указаний от правительства относительно того, будет ли разрешено судну выгрузить имеющуюся у него нефть.

Индия в последнее время ограничила закупки нефти из России: доля последней сократилась в октябре до минимума за последние девять месяцев, свидетельствуют подсчеты Reuters. Совокупный индийский импорт вырос по сравнению с сентябрем на 8,4% до 4,7 млн баррелей, но за счет стран ОПЕК, чья доля увеличилась с 50% до 54%. Доля же России, у которой Индия закупила 1,56 млн баррелей (на 1,2% больше, чем в сентябре), снизилась с 35% до 33%.

Дисконт российской нефти по отношению к мировым ценам сократился в последние месяцы, что делает ее менее привлекательной. Правда, введенные США санкции против танкеров, как рассказали Reuters трейдеры, снова привели к увеличению скидок. Впервые с середины июля стоимость сорта Urals при отгрузке из балтийских из портов Приморск и Усть-Луга упала ниже $60 за баррель.

Транспондер SCF Primorye в середине октября показывал, что танкер находится около Мурманска. Там он и остается до сих пор. Турецкий же Yasa Golden Bosphorus в момент введения санкций был зафрахтован Exxon Mobil; поскольку наказание было связано с его предыдущими рейсами по перевозке российской нефти, танкер, шедший из Канады, получил разрешение разгрузиться в Хьюстоне. С тех пор он остается в Мексиканском заливе.

Еще два судна, Kazan и Ligovsky Prospect, в момент введения санкций неделю назад находились на ремонте на китайских вервях, по информации Виктора Катоны, аналитика Kpler.

В последние недели транспортировку российской нефти также прекратили три крупных греческих судоходных компании: Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, сообщили Reuters четыре источника в отрасли и показали судовые данные.

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