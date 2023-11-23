У мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Финляндию, есть белорусские визы 23.11.2023, 22:44

1,126

Ситуация на границе РФ и Финляндии напоминает то, что два года назад творилось на белорусско-польской.

Мигранты, пытающиеся нелегально попасть в Финляндию через Россию, имеют белорусские визы. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью программе LTV «Утренняя панорама» 23 ноября.

Он считает, что на это повлияла усиленная работы латвийских служб на границе с Беларусью: последние две недели там сокращается неконтролируемая миграция. Вместе с тем Козловскис не исключает, что поток неконтролируемых мигрантов может вырасти, поэтому контроль на восточной границе Латвии ослабляться не будет.

По данным Государственной пограничной охраны Латвии, с начала года была пресечена 13 661 попытка незаконного перехода с белорусской территории. Пытаясь противостоять миграционному кризису, Латвия 19 сентября закрыла пограничный переход Силене (с белорусской стороны Урбаны), оставив только пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина). В ответ официальный Минск ввёл запрет на ввоз ряда латвийских товаров.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС начался весной 2021 года. Западные политики назвали его формой гибридной войны, развязанной белорусскими властями.

Нынешняя ситуация на границе России и Финляндии напоминает то, что два года назад творилось на белорусско-польской и белорусско-литовской границах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».