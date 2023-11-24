Латвия ищет способы запретить автомобили с белорусскими номерами 3 24.11.2023, 12:08

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В Сейме прошли дебаты.

Министер юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что ведомство продолжит искать пути ограничения на передвижение по стране автомобилей на белорусских номерах, сообщает lsm.lv.

Ранее в Сейм страны был внесен законопроект, которым запрещалась эксплуатация в Латвии автомобилей с российской и белорусской регистрацией с 14 февраля. Такие машины должны вывезти из страны, либо перерегистрировать на латвийские номера. В случае если это не будет сделано предполагается конфискация транспортных средств. Однако в итоге из проекта были исключены санкции в отношении автомобилей с белорусской регистрацией.

В интервью латвийскому радио министр отметила, что ее первоначальной идеей были одинаковые ограничения для белорусских и российских автомобилей. Рабочая группа, которая готовила проект для рассмотрения в Сейма исключила беларусские машины из него, так как ЕС применяет правила конфискации только к российским транспортным средствам.

«Но мы продолжим искать пути, чтобы это охватило и Беларусь», – сказала она.

В материале портала латвийских общественных СМИ отмечается, что в ходе дебатов в парламенте ряд депутатов высказывались и за ограничения для белорусских номеров. По их мнению, белорусская регистрация может использоваться владельцами российских автомобилей для обхода ограничений.

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