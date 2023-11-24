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iPhone и компьютеры Mac получат «антишпионский» дисплей

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  • 24.11.2023, 12:11
  • 1,570
iPhone и компьютеры Mac получат «антишпионский» дисплей

Что придумала Apple?

В свете увеличивающегося количества случаев краж, когда воры наблюдали, как владельцы iPhone вводят свой пароль, а затем выхватывали телефон из рук и сбегали, компания Apple предпринимает шаги для усиления конфиденциальности своих устройств.

В патентном бюро США были зарегистрированы две любопытные заявки Apple с описанием специального типа экранов для iPhone и Mac, в которые никто бы не смог подглядывать. Речь идет о специальном покрытие, которое ограничивает излучение света в одном направлении, пишет «Униан».

Так, находясь прямо перед экраном, пользователь будет видеть картинку в полном качестве изображения и оптимальной яркости, в то время как посторонние, пытающиеся заглянуть сбоку, увидят лишь размытое изображение или вовсе ничего не видят.

Второй патент – «Дисплей с регулируемыми углами обзора». Эта разработка предназначена для плоских экранов и фактически позволяет регулировать углы обзора на Mac в режиме реального времени, действуя как фильтр.

Впрочем, пока это всего лишь патенты, и неизвестно, когда они доберутся до финальных продуктов, если вообще доберутся. Тем не менее, они предлагают интересный взгляд Apple на способы решения проблем конфиденциальности.

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