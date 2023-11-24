Курс биткоина обновил годовой максимум 4 24.11.2023, 19:23

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Криптовалюта поднялась выше $38 тысяч.

Курс биткоина (BTC) в моменте достиг отметки $38 035 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance, что стало новым максимумом 2023 года. Ровно год назад, 24 ноября 2022 года, первая криптовалюта торговалась около отметки $16 600. Таким образом, за прошедший год биткоин вырос почти на 130%.

Начиная с 10 ноября биткоин торгуется в диапазоне $35 600 — $38 000. По мнению некоторых аналитиков, подобная консолидация цены является позитивным признаком для дальнейшего восходящего движения.

Из первой десятки крупнейших по капитализации криптовалют наиболее заметную положительную динамику демонстрируют Dogecoin (DOGE) — 1,87%, Ethereum (ETH) — 1,83%, Cardano (ADA) — 1,91%. При этом ETH за последние семь дней вырос сильнее остальных крупных монет, за неделю его цена увеличилась на 7,17%.

В середине октября биткоин начал стремительный рост на фоне новостей о возможном одобрении спотового биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Менее чем за месяц курс главной криптовалюты вырос почти на $10 тыс.

На текущий момент сразу несколько крупных инвестиционных компаний ожидают одобрения собственных ETF на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке.

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