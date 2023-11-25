Apple решила удивить мир гигантским iPad 3 25.11.2023, 13:24

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Почти как MacBook, но с сенсорным экраном.

По данным разных инсайдеров, Apple готовится выпустить свой самый большой планшет в истории. Как сообщает Phone Arena, будущий гигант получит OLED-матрицу (до сих пор ни один iPad ее не получил) диагональю 14,1 дюйма.

Он дополнит существующую линейку iPad Pro, и в результате покупатель сможет выбирать между 11, 12,9 и 14,1 дюймовыми моделями. Для сравнения, самый маленький – iPad mini – имеет 8,3-дюймовый экран.

Все три модели iPad Pro 2024 будут оснащены мощным новым чипом M3 с 8 ГБ оперативной памяти. Каждый из дисплеев будет обеспечивать яркость до 3000 нит, также планшеты будут поддерживать новый Apple Pencil со сменными магнитными наконечниками. Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась.

На рынке уже есть планшеты с диагональю 14 дюймов (например, Galaxy Tab), но для Apple это явно будет экспериментальный формат. Видимо, таким образом компания хочет мотивировать еще большее число пользователей ноутбуков перейти на планшеты.

Источники полагают, что новый планшет выпустят в первом квартале 2024 года, предположительно в марте. Аппарат окажется очень дорогим: по версии экспертов, если iPad Pro стоит 1100 долларов, то 14-дюймовый iPad обойдется сильно дороже, не меньше $1800.

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