Пойма Днепра на левом берегу перешла под контроль ВСУ 25.11.2023, 13:55

2,220

Россиянам пришлось отступить на новую линию обороны.

Экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал, что украинские военные взяли под контроль пойму Днепра на левом берегу в Херсонской области.

«Фактически пойма Днепра уже под украинским контролем. И сейчас россияне пытаются не дать следующего шага. Они уже фактически отступили нам пойму, но они пытаются окопаться и укрепиться там, где уже начинается определенное повышение ландшафта. На самом деле о высотках там говорить не приходится, там весь ландшафт плоский. Но все же есть повышение, по сравнению именно с пойменной частью берега. Вот по этому повышению они сейчас пытаются окопаться, сделать там более-менее такую линию обороны», — рассказал Дикий в эфире Radio NV.

В то же время, экс-командир роты батальона Айдар подчеркнул, что у россиян там нет ничего похожего на так называемую линию Суровикина.

«Линию Суровикина они строили девять месяцев, а сейчас никто такого времени им близко не дает. Вот поэтому, если мы так время от времени оперируем сравнениями со Второй мировой, то можно сказать, что наша «высадка в Нормандии» уже произошла, она уже состоялась, а вот теперь впереди, скажем, наши Ардены. То есть, собственно, прорваться с пляжей, так сказать, «из Нормандии», в нашем случае, с днепровской речной поймы, прорваться уже на широкое оперативное пространство», — отметил он.

17 ноября морская пехота ВСУ официально подтвердила, что украинские бойцы закрепились на нескольких плацдармах на оккупированном левом берегу Днепра. По их данным, за время операции там уже уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники.

С середины октября, в частности, американский Институт изучения войны (ISW) пишет об успехах ВСУ и продвижении на левом берегу Херсонской области. Там сообщали о прорыве через Днепр на оккупированную часть региона в районе сел Олешковской громады.

В конце октября аналитики заявили о продвижении к селу Крынки, а 10 ноября — о вероятном расширении плацдарма и перерезании важной дороги из Новой Каховки в Олешки.

The Guardian, ссылаясь на неназванных чиновников, писала, что украинским военным удалось перебросить на левый берег Днепра три бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».