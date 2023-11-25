Украинские пограничники нанесли сокрушительный удар по оккупантам под Сватово 1 25.11.2023, 19:15

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Им помогли дроны.

Украинские пограничники устроили массированный удар по позициям российских оккупантов на Сватовском направлении. Помогли им в этом дроны.

Как сообщает Госпогранслужба Украины:

- На Сватовском направлении пограничники мобильного подразделения «ДОЗОР» ударными дронами уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой БТР и ББМ, также в воздух взлетели 2 склада боекомплекта.

Кроме этого, по данным пограничников, повреждены САУ, БРДМ, ББМ, 3 легковых авто, грузовик УРАЛ, а еще нанесено огневое поражение по укрытиям захватчиков.

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