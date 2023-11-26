Прорыв в спину российским войскам: полковник ВСУ рассказал о форсировании Днепра 26.11.2023, 10:39

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Назван лучший момент и главное направление для дальнейшего наступления.

Организация масштабной операции ВСУ по форсированию Днепра вполне возможна в осенне-зимний период, ведь условия для этого очень неплохие.

В это время река на так называемой низкой воде – сейчас берега гораздо уже, чем весной или летом в поводья.

Неудобства могут возникнуть лишь в случае, если не будет хватать сил и средств. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По словам Свитана, решение об использовании сил и движении войск принимается командованием или штабом лишь в случае наличия четкого плана. Просто создание опорного пункта и перехода через Днепр без четко определенной стратегической цели может привести к серьезным рискам.

«Мы это уже видели на примере россиян в прошлом году, когда они переправлялись в условиях отсутствия задачи по выходу, например, на Одессу, Вознесенск или Приднестровье. Они оказались в, мягко говоря, «деликатном» положении», - подчеркивает полковник запаса.

Он также добавил, что в ситуации, когда не существует четкой цели для дальнейшего развития, любой опорный пункт обречен на уничтожение. Поэтому крайне важно понимать, с какой конкретной целью он формируется и для чего производится форсирование реки.

«На правом берегу Херсонщины только одно перспективное направление - выход в сторону Крыма, который предусматривает дальнейшее движение к полуострову и его освобождение. И если сил на выполнение задачи пока не хватает, то и не надо сейчас форсировать Днепр», - указывает эксперт.

Свитан также сделал вывод о том, что с технической точки зрения, удобно форсировать Днепр именно сейчас.

«Например, на местности южнее Каховки в основном глинисто-песчаные почвы, которые во время дождей не станут большим препятствием для гусеничной техники. Мокрая глина с песком – довольно неплохая подстилка для «гусениц». Впрочем, подчеркиваю, что все зависит от того, есть ли у нас достаточное количество резервов для реализации этой операции», - резюмирует Роман Свитан.

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