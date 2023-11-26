Успешное наступление под Бахмутом: в США раскрыли секрет ВСУ 26.11.2023, 10:51

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Стало известно, какую тактики применила украинская армия.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) заявили, что благодаря системе радиоэлектронной борьбы и аэроразведке украинские военные совершили успешное наступление на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года.

В ISW сообщили, что российские источники утверждали, что украинские системы РЭБ значительно нарушали российскую связь в Западной Запорожской области во время наступления в августе 2023 года.

«Эффективность российских систем РЭБ является неодинаковой на всем фронте, что позволяет украинцам продолжать использовать разведывательно-ударные комплексы беспилотников для срыва наступательных операций России», - отметили американские аналитики.

Между тем российские «военкоры» считают, что ни Россия, ни Украина пока не имеют решающего преимущества РЭБ над другой.

В ISW подчеркивают, что помощь Запада в поддержку усилий Украины по уничтожению, выводу из строя или обходу российских систем РЭБ «увеличила бы способность Украины точно поражать цели вблизи фронта, препятствуя продвижению России и создавая условия для дальнейших украинских наступательных операций».

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