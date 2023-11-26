ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем 26.11.2023, 12:08

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Главная логистическая артерия артерия РФ на юге может быть скоро перерезана.

Экс-командир роты батальона «Айдар» Евгений Дикий рассказал, что украинская армия на левом берегу Днепра в Херсонской области подбирается к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем.

«Под серьезной угрозой главная их (российских вооруженных сил) логистическая артерия это трасса, которая соединяет Крым с Мелитополем. Вот на нее еще не вышли, но к ней уже подбираются наши парни и девушки. И, собственно, именно это вызывает сейчас у россиян такую, ну пока еще тихую, но уже довольно очевидную панику», - рассказал Дикий в эфире Radio NV.

Напомним, что ВСУ увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины. 17 ноября морская пехота официально подтвердила, что украинские бойцы закрепились на нескольких плацдармах на оккупированном левом берегу Днепра. По их данным, за время операции там уже уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники.

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