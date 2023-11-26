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Финляндия оригинально наказала мигрантов из России за беспорядки на границе

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  • 26.11.2023, 20:05
  • 10,642
Финляндия оригинально наказала мигрантов из России за беспорядки на границе

Придется ехать через родину Санты.

Финляндия продолжает закрывать пропускные пункты на своей восточной границе после того, как обвинила Россию в организации нашествия мигрантов.

Как информирует Yle, всего на восточной границе есть восемь пропускных пунктов, из которых семь уже закрылись или будут закрыты. В частности три из них в Куусамо, Салла и Вартиус были закрыты в ночь на 25 ноября.

Переходы в Иматра, Ниирала, Нуйямаа, Ваалимаа были закрыты еще в ночь на 18 ноября.

Стоит отметить, что работать будет лишь один пропускной пункт в Райя-Йоосепи, она находится на самом севере Финляндии в провинции Лапландия. Помимо того, что к нему сложно добраться, так он еще и работает лишь около четырех часов в сутки.

Именно там искатели убежища из России могут подать заявление о предоставлении международной защиты.

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