ВСУ мощно «подогрели» оккупантов из самолетов и артиллерии 26.11.2023, 20:52

Ударили по району сосредоточения личного состава.

В течение суток авиация и подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли несколько ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес 33 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив пять ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре БПЛА.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», - говорится в сообщении.

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