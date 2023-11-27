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В Украине бушует непогода, движение на трассах перекрывают

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  • 27.11.2023, 10:05
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В Украине бушует непогода, движение на трассах перекрывают

Спасатели вынуждены привлекать даже БТРы.

Вторые сутки в Украине продолжает бушевать непогода – сильный снег и мощные порывы ветра образовали сугробы и парализовали движение на трассах, во многих населенных пунктах оборвало линии электропередач. Спасатели и автодорожники работают непрерывно, привлекая к расчистке дорог даже бронетранспортеры, энергетики же возвращают свет в дома украинцев, пишет «Обозреватель».

В то же время синоптики на 27 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий в ряде южных и центральных областей, поэтому граждан призвали без необходимости не выезжать. В части регионов автодороги перекрыли, чтобы не создавать еще больше аварийных ситуаций.

Больше всего досталось Одесской области, где непогода привела к пострадавшим.

На Полтавщине из-за ухудшения погоды обесточено 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов. По данным ОВА, автодороги в области находятся в проезжем состоянии, пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

Кроме этих областей областей, ухудшение условий распространилось на Николаевщину, Винниччину, Черкасщину, Кировоградщину и другие регионы. Речь идет о порывах ветра до 30 м/с.

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