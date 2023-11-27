закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хуситы обстреляли эсминец США баллистическими ракетами

  • 27.11.2023, 11:20
  • 2,494
Хуситы обстреляли эсминец США баллистическими ракетами
Фото: U.S. Navy / Bill Mesta / Reuters

Эсминец Mason помог освободить танкер, захваченный пиратами.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщает, что в ночь на понедельник, 27 ноября, из подконтрольных хуситам районов Йемена были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе Аравийского моря. Инцидент произошел после задержания пяти боевиков, которые захватили танкер Central Park, пишет сайт «Детали».

26 ноября информационное агентство AFP сообщило, что вооруженные люди захватили у берегов Йемена судно, связанное с израильской компанией.

Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером, который захватили неизвестные боевики, заявила: «Есть подозрение, что танкер Central Park был захвачен пиратами, когда проходил через международный транзитный коридор, примерно в 54 морских милях от побережья Сомали в Африке». Компания объявила, что нанимает команду, которая будет заниматься этим вопросом. 

Zodiac Maritime – международная судоходная компания, часть компании Ofer Global, председателем совета директоров которой является уроженец Израиля Эяль Офер. 

Центральное командование США сообщило, что к подавшему сигнал бедствия судну прибыла коалиционная группа по борьбе с пиратством, которая потребовала от нападавших освободить танкер. Пять человек, захвативших корабль, попытались скрыться на небольшой лодке, однако USS Mason преследовал нападавших, и в итоге они сдались. После этого в сторону эсминца USS Mason были выпущены две баллистические ракеты, упавшие, по данным командования, в Аденском заливе примерно в 10 морских милях от кораблей группы.

«Эсминец USS Mason (DDG87), входящий в состав авианосной ударной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр», завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин