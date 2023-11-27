Хуситы обстреляли эсминец США баллистическими ракетами 27.11.2023, 11:20

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Фото: U.S. Navy / Bill Mesta / Reuters

Эсминец Mason помог освободить танкер, захваченный пиратами.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщает, что в ночь на понедельник, 27 ноября, из подконтрольных хуситам районов Йемена были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе Аравийского моря. Инцидент произошел после задержания пяти боевиков, которые захватили танкер Central Park, пишет сайт «Детали».

26 ноября информационное агентство AFP сообщило, что вооруженные люди захватили у берегов Йемена судно, связанное с израильской компанией.

Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером, который захватили неизвестные боевики, заявила: «Есть подозрение, что танкер Central Park был захвачен пиратами, когда проходил через международный транзитный коридор, примерно в 54 морских милях от побережья Сомали в Африке». Компания объявила, что нанимает команду, которая будет заниматься этим вопросом.

Zodiac Maritime – международная судоходная компания, часть компании Ofer Global, председателем совета директоров которой является уроженец Израиля Эяль Офер.

Центральное командование США сообщило, что к подавшему сигнал бедствия судну прибыла коалиционная группа по борьбе с пиратством, которая потребовала от нападавших освободить танкер. Пять человек, захвативших корабль, попытались скрыться на небольшой лодке, однако USS Mason преследовал нападавших, и в итоге они сдались. После этого в сторону эсминца USS Mason были выпущены две баллистические ракеты, упавшие, по данным командования, в Аденском заливе примерно в 10 морских милях от кораблей группы.

«Эсминец USS Mason (DDG87), входящий в состав авианосной ударной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр», завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», – говорится в сообщении.

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