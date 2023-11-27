Израиль и ХАМАС продлили временное перемирие 27.11.2023, 22:38

До 30 ноября.

Террористическая группировка ХАМАС подтвердила, что временное перемирие с Израилем было продлено с согласия Катара и Египта в соответствии с условиями предварительного соглашения до 30 ноября. Об этом сообщает Aljazeera.

Издание добавило, что кроме ХАМАС, продление перемирия на два дня, до 30 ноября, подтвердил глава Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари.

«Государство Катар объявляет, что в рамках текущего посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия еще на два дня в секторе Газа», – заявил он.

24 ноября вступило в силу прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС обещал выпускать от 10 до 15 израильтян в день.

Ранее катарские посредники сообщали, что в 16:00 будут выпущены 13 израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе, взамен будут освобождены палестинские заключенные, отбывающие наказание в Израиле.

В течение четырех дней планируется освободить из плена в Газе не менее 50 женщин и детей, около 190 заложников пока останутся в руках ХАМАС.

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