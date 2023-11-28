ISW: ВСУ провели успешную контратаку под Авдеевкой 28.11.2023, 10:07

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Об успехах украинцев пишут и российские пропагандисты.

В Генштабе Украины заявили, что накануне ВСУ отразили до 30 атак в районе Новобахмутовки, Бердичей, Новокалиново, Тоненького, Степного, Первомайского и Авдеевки.

Спикер Таврийской группировки войск Украины Штупун заявил, что армия Путина продолжает идти в бой небольшими группами по 10-20 человек.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Авдеевском направлении. Со слов Штупуна, враг наступает сразу на 6 направлениях в районе Авдеевки. Тяжелые бои идут в районе промзоны на юго-востоке и в районе коксохимического завода на северо-востоке. При этом российские военкоры утверждают, что ВС РФ захватили всю промзону и вышли на юго-восточную окраину Авдеевки. Здесь бои ведут оккупанты из штурмовой бригады «Ветеран», входящей в состав ЧВК «Редут».

Штупун заявил, что из-за плохих погодных условий армия врага сократила количество артиллерийских обстрелов, а также использование на этом участке фронта беспилотников. При этом ВКС РФ все еще очень активны. Z-блогеры подтвердили успешную контратаку ВСУ в районе Степного. При этом также пишут, что не увенчались успехом контратаки в районе промзоны.

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