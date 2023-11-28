В Токмаке прогремели мощные взрывы: есть погибшие и раненые среди оккупантов
- 28.11.2023, 10:57
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Оккупационные власти подтвердили удар.
В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели мощные взрывы. Их было слышно во всех районах города, оккупационные власти подтвердили прилеты. По данным СМИ, россияне понесли потери погибшими и ранеными.
«Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город. За несколько минут до этого исчезло электроснабжение», – написал мэр Бердянска Иван Федоров в своем Telegram-канале по состоянию на 08:37.
Сообщения о взрывах в Токмаке появились в сети около 08:20. Отмечается, что у оккупантов было три прилета, а в направлении города зафиксировано движение санитарного транспорта: якобы есть раненые и погибшие.
Взрывы подтвердил коллаборант, «член главного совета администрации Запорожской области» Владимир Рогов.
«В Токмаке громко. В этом городе Запорожской области была слышна серия взрывов. Природа их выясняется», – написал он в своем Telegram-канале в 08:42.