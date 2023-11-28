Третья волна наступления россиян на Авдеевку провалилась Катерина Трофимчук

28.11.2023, 14:08

Заявления пропаганды не соответствуют действительности.

После накопления новых запасов артиллерийских снарядов и авиабомб, перегона, с целью восстановления потерь, дополнительной живой силы в наступающие бригады, российское командование несколько дней назад начало новую волну наступления на Авдеевку. Стоит отметить, что между этими волнами попытки россиян наступать не прекращаются, просто носят несколько меньший масштаб. Новая, третья волна наступления ожидалась еще после разгрома второй волны в конце октября, но она все не начиналась. Видимо, россияне пытались накопить как можно больше ресурсов и восстановить понесенные тяжелые потери в людях и технике, что спровоцировало такую задержку.

Кроме того, для усиления были переброшены некоторые полки мобилизованных из Центрального округа, 90 танковая дивизия, а также отдельные стрелковые батальоны 1 АК, ранее стоявшие в резерве и к боям на первой линии не привлекавшиеся. Не удивительно, что эти полки и стрелковые батальоны российских и донецких мобиков, не имеющих боевого опыта, тяжелого оружия и адекватной военной подготовки, сходу понесли тяжелые потери и были разгромлены. Способ постановки боевых задач не поменялся: российским солдатам говорят занять или пустые позиции либо заменить других россиян, обещая что их там встретят, а на деле там, куда им говорят прийти, оказывается подготовленная оборона ВСУ.

В сравнении с предыдущими двумя волнами, тактика претерпела некоторые изменения. Россияне продолжают пытаться пробить оборону на северном фланге, периодически заскакивая в Степное или подбираясь к забору АКХЗ. Однако, на южном фланге русские прекратили безнадежные попытки продвижения в сторону Северного и Тоненького. Однако, россияне пытаются продвигаться в районе промзоны, штурмуя украинские укрепления в лоб. Вражеские пропагандисты в последние 2-3 дня на своих ресурсах рапортуют о полном захвате промзоны, что является не более чем заявлениями российской пропаганды, не соответствующими реалиям на земле.

Россияне продолжают активно применять артиллерию и авиацию, ровняя с землей то, что осталось от города. Применяются и кассетные авиабомбы РБК-500, которые, вероятно, получили комплекты УМПК. Боевую технику русские стали чаще использовать в роли транспортеров, которые сразу после доставки очередной порции мяса пытаются покинуть поле боя, чтобы не быть уничтоженными. Если в октябре основную роль в обороне играли дроны, артиллерия и мины, то сейчас не менее важную роль выполняют танки и БМП (включая Леопарды и Брэдли), в упор расстреливающие осколочно-фугасными снарядами российское мясо. Так, не редко одна боевая машина за один боевой выезд может выкосить несколько наступающих отделений противника в ноль.

Горы трупов россиян в полях и лесопосадках вокруг Авдеевки продолжают расти. В то же время, признаков того, что российское командование намерено отказаться от своего замысла нет. На убой продолжают отправляться все новые и новые порции мяса со всей России: зеки, контрактники, мобилизованные. Для большинства военнослужащих российских 15, 21, 30 бригад под Авдеевкой наступает их первый бой, в котором большинству из них суждено погибнуть.

Катерина Трофимчук, «Обозреватель»

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