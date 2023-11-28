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У пользователей Google Диска начали пропадать файлы

  • 28.11.2023, 17:40
У пользователей Google Диска начали пропадать файлы

Никто не знает, в чем причина.

Некоторые пользователи Google Drive (Google Диск) заметили, что у них таинственным образом начали пропадать файлы, залитые в облачное хранилище за последние несколько месяцев, у некоторых – за полгода и больше, пишет УНИАН.

Проблему уже пару дней обсуждают на Reddit и сайте техподдержки сервиса. Один из пользователей утверждает, что из его «облака» пропали все файлы, загруженные после мая 2023 года. Пострадавший попытался восстановить данные, но ничего не получилось.

Компания Google уже знает о проблеме и пытается разобраться, но ситуацию не прояснила. Единственный совет, который она дает – ждать, пока разработчики что-нибудь придумают, и временно не вносить изменения в корневую папку аккаунта. 

Один из пользователей на форуме Google предложил решение, которое позволило вернуть пропажу, но не факт, что оно безопасно сработает для всех.

Ранее Google напомнила, что с 1 декабря начнет удалять неактивные аккаунты и все данные, накопленные ими. Возможно, пропажа файлов с «Диска» связана с предстоящей чисткой.

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