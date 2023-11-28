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Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией

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  • 28.11.2023, 17:44
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Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией

Решение вступит в силу в четверг в 00:00.

Правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Орпо добавил, что цель правительства заключается в том, чтобы как можно скорее взять под контроль гибридную деятельность России, которая влияет на Финляндию.

- Речь идет об организованной деятельности, - сказал Орпо.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен уточнила, что на погранпереходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища, однако это можно будет сделать в портах и аэропортах.

Орпо уточнил, что решение о закрытии восточной границы вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря.

Напомним, что Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

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