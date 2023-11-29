ВСУ ликвидировали в Херсонской области высокопоставленных чиновников армии РФ 29.11.2023, 11:11

Нанесен удар по зданию, где совещались оккупанты.

Украинские военные 28 ноября ударили по зданию с россиянами в захваченном селе в Херсонской области во время вражеского совещания. Ликвидированы высокопоставленные чиновники армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Сопротивление».

«Вчера благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области», - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных российских армейских чиновниках.

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