Названы фамилии и должности высокопоставленных россиян, ликвидированных на совещании в Херсонской области 4 29.11.2023, 12:05

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Ракетный удар вызвал панику среди оккупантов.

Для российских оккупантов в районе временно оккупированного Токмака в Запорожье 28 ноября оказалось очень неудачным днем. Там захватчики собрались на совещание в здании захваченного детсада, где россияне обустроили «госпиталь»: сообщается о ликвидации 14 оккупантов, подавляющее большинство из которых составили российские офицеры.

Еще одно «взрывное» совещание захватчикам устроили во временно оккупированном поселке Юбилейное Херсонской области: уничтожены по меньшей мере пять оккупантов, передает obozrevatel.com.

О прилете в здание в центре Токмака, где находились российские захватчики, накануне заявил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Около 8:30 утра жители Токмака слышали не менее пяти мощных взрывов. После них оккупанты заявили о «ракетной атаке» со стороны Сил обороны Украины. Местные гауляйтеры почти не соврали, заявив, что поражено было здание детского сада. Не упомянули они лишь о том, что здание захватчики давно использовали для собственных нужд.

«По сообщениям местных жителей, ракеты попали в здание детского сада по адресу ул. Центральная, 28. Помещения, расположенные в центре города, оккупанты уже давно использовали в собственных целях. «Там, вероятно, было что-то вроде военного госпиталя, потому что все время подъезжали санитарные автомобили», – цитируют свидетельства местных жителей в Центре журналистских расследований.

Люди также рассказали, что после «бавовны» проходы вблизи здания российские захватчики перекрыли, а само здание окружили вооруженные оккупанты.

«Оттуда выносили какие-то вещи, а в здание приезжали авто скорой помощи», - отметили в ЦНЖ.

По данным Telegram-канала «Джокер Бакинский», в момент поражения здания там захватчики собрались на совещание.

«В Токмаке ВСУ ударили ракетами по госпиталю, в котором проходило военное совещание. Погибли 14 российских военнослужащих, 11 из них – офицеры», – утверждает админ канала.

Впоследствии в местных пабликах появились фотографии с места прилетов.

Прилеты по захваченному россиянами объекту вызвали очередную истерику у российских пропагандистов, вдруг вспомнивших о существовании давно забытых Россией правилах ведения войны.

Еще одно совещание имело взрывной финал на оккупированной части Херсонщины, в поселке Юбилейное. Там, в здании, где размещался Центр предоставления административных услуг, «советоваться» собрались местные коллаборанты и представители так называемых «правоохранительных органов».

«Утром (28 ноября. – Ред.) неизвестный камень с неба упал во время совещания коллаборантов и местных так называемых «правоохранительных органов» в поселке Юбилейное Херсонской области. В результате падения камня здание практически разрушено вместе с «совещателями» внутри. Известно минимум о 5 билетов в бизнес-классе в поселок Кобзоново, еще 3 находятся в очереди (тяжело ранены)», – подвел итоги прилета Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Тем временем российское издание ASTRA со ссылкой на источники пишет о четырех ликвидированных «полицаях», среди которых – «начальник тыла» и «замначальника отдела полиции «Новокаховский». Ранения различной степени тяжести, утверждает издание, получили минимум 17 оккупантов.

«Погибли 4 сотрудника оккупационной «полиции»: «заместитель начальника» отдела 33-летний майор полиции Артур Джунусов; 39-летний майор полиции Владимир Новиков, который занимал должность «начальника тыла»; 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров, занимавший в нелегальной «полиции» в оккупированной части региона должность оперативника; 45-летний капитан полиции Сергей Новиков, занимавший должность инспектора по делам несовершеннолетних», – отмечает ASTRA.

ASTRA также называет имена некоторых участников «совещания», получивших ранения вследствие прилета.

«В числе раненых — ещё один «заместитель отдела» 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова, «заместитель начальника отдела» 44-летняя подполковник полиции Трамбовецкая Татьяна, «начальник следственного отделения» 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили, «начальник полиции» 38-летний подполковник полиции Дмитрий Баранов, «начальник ГИБДД» отдела 37-летний капитан полиции Сергей Лысенков и другие. Повреждены как минимум 5 служебных автомобилей», – пишет издание.

В сети также появились фотографии здания после удара. Около него видны изувеченные автомобили, на которых захватчики прибыли на «совещание».

Как и в Токмаке, прилет в Юбилейном вызвал у российских пропагандистов истерику. Они винят в точном ударе Сил обороны местных жителей, которые, мол, передали украинским воинам данные о «совещании».

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