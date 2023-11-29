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ВСУ ударили по аэродрому «Саки» в Крыму: горит база 43-го авиаполка РФ

  • 29.11.2023, 14:00
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ВСУ ударили по аэродрому «Саки» в Крыму: горит база 43-го авиаполка РФ

Ликвидированы десятки оккупантов.

В захваченном РФ Крыму было атаковано место расположения 43-го истребительного авиационного полка российских оккупантов.

Удар был нанесен по военному аэродрому оккупантов РФ в Саках.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативний ВСУ» и публикует кадры пожара после нанесенного удара.

Также отмечается, что в результате нанесенного удара по расположению захватчиков было уничтожено около 30 человек личного состава оккупантов РФ.

«Ночью во временно оккупированном Крыму был очередной прилет. На этот раз «бавовна» достала аэродром в Саках, где базировался 43-й авиационный полк ВКС из России. После прилета уничтожено около 30 человек личного состава оккупантов», - говорится в сообщении.

В Сети также показали последствия удара по базе РФ в Крыму.

Отметим, что как пишет «Суспильне», в оккупированном Севастополе утром в среду, 29 ноября, было слышно несколько взрывов.

«Я слышал 3-4 взрыва со стороны бухт. Взрывы были тихие, возможно это учения», - рассказал местный житель.

При этом воздушная тревога в городе не объявлялась, уточняется в сообщении.

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