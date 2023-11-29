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Россия вылетела из руководства еще одной международной организации

  • 29.11.2023, 18:36
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Россия вылетела из руководства еще одной международной организации

РФ проиграла Украине, Польше и Литве.

Россия не попала в члены исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия — ключевого органа управления ОЗХО, в полномочия которого входят в том числе приятие мер в отношении государств-нарушителей.

В ходе 28-й Конференции стран-участниц организации Россия проиграла Украине, Польше и Литве голосование за место в совете от региона Восточная Европа, свидетельствуют результаты, опубликованные ОЗХО, обратил внимание сайт The Moscow Times.

Всего в совет была избрана 21 страна. От группы Западной Европы и других государств места получили Бельгия, Дания, Греция, Испания и Новая Зеландия, от Азии — Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакиста, от Африки — Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР, от Латинской Америки — Эквадор, Чили, Сальвадор и Гватемала.

Россия до мая 2024 года сохранит место в совете, который согласно уставу ОЗХО, выступает главным координатором расследований случаев предполагаемого применения химического оружия, рассматривает просьбы о защите от применения химоружия или угрозы его применения, а также «визирует» соглашения о проведении проверок.

Член российской делегации на конференции ОЗХО, замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский обвинил США в том, что Москва потеряла место в совете. В Восточноевропейской группе организации по указанию Вашингтона и Брюсселя было создано антироссийское лобби из 18 государств, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, говорил Лысогорский.

В октябре 2020 года ОЗХО де-факто обвинила Россию в использовании химического оружия против оппозиционера Алексея Навального, который, согласно докладу организации, был отравлен ядом семейства «Новичок». Спустя год 45 стран-участниц ОЗХО обратились к Москве с запросом на разъяснения в соответствии с п. 2 ст. IX Конвенции о запрещении химического оружия, а полученные ответ сочли неполным, после чего был направлен повторный запрос, к которому присоединились уже 55 государств.

Россия в 2017 году объявила о полном уничтожении запасов химоружия в соответствии с конвенцией, к которой присоединилась в 1997 году.

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