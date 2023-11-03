В деревне возле Вячи продается компактный домик с террасой, сауной и коммуникациями 3.11.2023, 1:32

Цена — как у двушки.

В Логойском районе продается небольшой новый дом, который подходит для круглогодичного отдыха. Внутри есть все необходимое: мебель, коммуникации, а также сауна и терраса, пишет Realt.by.

В деревне Марковищина рядом с лесом продается каркасный дом 2022 года постройки. Он стоит на свайном фундаменте, крыша накрыта металлочерепицей. К дому прилегает крытая терраса. Общая площадь объекта — 36 «квадратов». В дальнейшем его можно использовать как гостевой, а рядом построить дом побольше. Кстати, автор объявления пишет, что утвержденный проект застройки позволяет это сделать.

Площадь дома разделена между гостиной, кухней, санузлом с душевой кабиной и сауной с соляной панелью.

Внутри сделан хороший ремонт, установлена мебель и сантехника.

Отапливается дом с помощью электричества, в комнатах сделан теплый пол. Вода введена внутрь и поступает из скважины, канализация — местная. Рядом проходит газовая труба.

Участок занимает 9,14 сотки и находится рядом с лесом и рекой Вяча. На территории стоит теплица, есть асфальтированный подъезд к дому.

Стоимость дома — 78 тысяч долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».