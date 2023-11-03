В деревне возле Вячи продается компактный домик с террасой, сауной и коммуникациями
- 3.11.2023, 1:32
Цена — как у двушки.
В Логойском районе продается небольшой новый дом, который подходит для круглогодичного отдыха. Внутри есть все необходимое: мебель, коммуникации, а также сауна и терраса, пишет Realt.by.
В деревне Марковищина рядом с лесом продается каркасный дом 2022 года постройки. Он стоит на свайном фундаменте, крыша накрыта металлочерепицей. К дому прилегает крытая терраса. Общая площадь объекта — 36 «квадратов». В дальнейшем его можно использовать как гостевой, а рядом построить дом побольше. Кстати, автор объявления пишет, что утвержденный проект застройки позволяет это сделать.
Площадь дома разделена между гостиной, кухней, санузлом с душевой кабиной и сауной с соляной панелью.
Внутри сделан хороший ремонт, установлена мебель и сантехника.
Отапливается дом с помощью электричества, в комнатах сделан теплый пол. Вода введена внутрь и поступает из скважины, канализация — местная. Рядом проходит газовая труба.
Участок занимает 9,14 сотки и находится рядом с лесом и рекой Вяча. На территории стоит теплица, есть асфальтированный подъезд к дому.
Стоимость дома — 78 тысяч долларов.