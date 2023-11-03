Путин подписал соглашение о взаимном признании автоштрафов в Беларуси и РФ 3.11.2023, 2:06

Документ вступает в действие через 10 дней после опубликования.

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Беларусью о взаимном признании штрафов. Документ вступает в действие через 10 дней после опубликования.

Само соглашение было подписано еще в 2022 году и ставило целью укрепление сотрудничества двух стран в сфере безопасности дорожного движения. Ответственными за его реализацию определили МВД Беларуси и России.

Теперь не имеет значения, где живет нарушитель – в России и Беларуси – штраф он обязан будет заплатить. Об этом мы рассказывали ранее. Уплата штрафов за нарушение ПДД будет производиться в национальной валюте стороны, на территории которой осуществляется исполнение решений. Для простоты при переводе штрафа из одной валюты в другую, его сумма будет округляется до полного рубля в сторону уменьшения. Уплаченный штраф поступает в доход страны проживания нарушителя.

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