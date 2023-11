Видеофакт.

Появилось видео с завода Gigafactory в Техасе, где Tesla тестирует систему управления всеми четырьмя колесами Cybertruck. Ролик опубликовал Джо Тегтмайер, сталкер компании.

Эта функция позволяет пикапу иметь более точный радиус поворота. Хотя эта функция не стала популярной после своего введения два десятилетия назад, она сейчас снова приобретает популярность среди электрических пикапов.

GMC уже демонстрировал похожую функцию на Hummer EV, и несколько других автопроизводителей также анонсировали подобные возможности. Tesla декларировала, что Cybertruck будет обладать этой функцией, и на видео с Gigafactory можно увидеть, как пикап поворачивает всеми четырьмя колесами, корректируя свою траекторию на льду.

Did you know Cybertruck can Crab Walk/Drive?



Check out this SHORT video from Giga Texas testing out this Crab Walking capability!



Much more coming up in my main 1 November 2023 video later today! @greggertruck @SERobinsonJr pic.twitter.com/tCgdqoLULJ