Израиль нанес мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане 3.11.2023, 9:08

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Видеофакт.

Израильские военные дали мощный ответ террористам «Хезболлы» на обстрелы своей страны.

В последние несколько часов военные самолеты и вертолеты ЦАХАЛа провели атаку по объектам террористической организации «Хизбалла» в ответ на обстрел, произведенный с территории Ливана. Также израильские военные применили артиллерийский огонь и танковые удары.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Среди целей атаки ЦАХАЛа были инфраструктура и военные штабы, а также объекты, связанные с управлением террористической деятельностью, ракетные позиции, склады боеприпасов и военные комплексы, используемые «Хизбаллой». В ЦАХАЛе утверждают, что полная ответственность за произошедшее в Ливане лежит на террористической организации «Хизбалла».

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