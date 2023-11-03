Израиль нанес мощные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
- 3.11.2023, 9:08
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Видеофакт.
Израильские военные дали мощный ответ террористам «Хезболлы» на обстрелы своей страны.
В последние несколько часов военные самолеты и вертолеты ЦАХАЛа провели атаку по объектам террористической организации «Хизбалла» в ответ на обстрел, произведенный с территории Ливана. Также израильские военные применили артиллерийский огонь и танковые удары.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Среди целей атаки ЦАХАЛа были инфраструктура и военные штабы, а также объекты, связанные с управлением террористической деятельностью, ракетные позиции, склады боеприпасов и военные комплексы, используемые «Хизбаллой». В ЦАХАЛе утверждают, что полная ответственность за произошедшее в Ливане лежит на террористической организации «Хизбалла».