ISW: Штаб российской группировки «Днепр» разгромили ракетами Storm Shadow и «Нептун»2
- 3.11.2023, 9:52
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Новые подробности удара ВСУ по Арабатской стрелке.
1 ноября украинские военные атаковали ракетами штаб российской группировки «Днепр», который находится на Арабатской стрелке в районе Стрелкового. В результате два оккупанта погибли и еще три получили ранения.
Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию вокруг атаки ВСУ на «Днепр».
Z-паблик «Рыбарь» пишет, что по Стрелковому ВСУ запустили противокорабельные ракеты «Нептун» и британские Storm Shadow.
Якобы российская система ПВО сумела перехватить только 50 % ракет, а остальные достигли своей цели. При этом якобы вновь назначенный командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский не пострадал.
Сам же удар пришелся по базе отдыха «Аура» в селе Стрелковое. Здесь и находился командный пункт «Днепра». До цели долетело четыре ракеты, после чего начался сильный пожар.
Известно, что были ликвидированы два высокопоставленных оккупанта, а еще три были госпитализированы в одну из больниц.
Личности как ликвидированных, так и раненых пока не установлены.
Не так давно после провала операции по сдерживанию ВСУ на правом берегу Херсонщины в МО РФ приняли решение отстранить от занимаемой должности Макаревича и назначить на его место генерал-полковника Теплинского.