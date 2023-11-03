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Армия Израиля вошла в город Газа и вступила в ближние бои с ХАМАС

  • 3.11.2023, 10:27
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Армия Израиля вошла в город Газа и вступила в ближние бои с ХАМАС

Официальный представитель ЦАХАЛа рассказал о сражениях в центре главного города сектора.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения ХАМАС. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари изданию The Hill заявил, что некоторые подразделения израильской армии уже действуют в центре Газы.

«Наши силы убивают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это сложно, преимущество у ЦАХАЛ и его солдат», — рассказал Хагари.

По его словам, в Газе также работают саперы, которые занимаются «уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ и других опасностей», чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.

Начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские силы уже действуют в центре города Газа и ведут «бои лицом к лицу» с боевиками ХАМАС.

Напомним, ХАМАС атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. Наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась вечером 27 октября.

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