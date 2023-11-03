«Хезболла» предупредила США о вступлении в войну против Израиля 3.11.2023, 10:54

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Террористы выдвинули ультиматум.

Ливанская группировка «Хезболла» пригрозила США открыть новый фронт против Израиля, если израильская армия не прекратит военные действия в секторе Газа до 3 ноября, рассказал кувейтской газете Al-Jarida источник в дипломатических кругах Ирана.

По его словам, лидер группировки Хасан Насралла выступит в этот день и, если со стороны израильской армии не будет прекращения огня, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военную операцию против Израиля.

До этого «Хезболла» регулярно обстреливала территорию Израиля с севера и оттягивала на себя часть войск. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила ракетные удары по военным объектам в Ливане.

Если «Хезболла» решит открыть второй фронт, Израиль атакует в том числе и Иран, предупреждал ранее министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — говорил он.

В свою очередь США попросили Израиль не наносить массированных ударов по «Хезболле», поскольку Вашингтон опасается, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, Израилю придется вести войну на два фронта. Также вырастет риск втягивания в конфликт США и Ирана, отмечала The New York Times.

В то же время власти Ливана заявляли о нежелании вступать в войну. По словам премьер-министра страны Наджиба Микати, если это произойдет, «весь регион погрузится в состояние хаоса». «Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт мяч на стороне Израиля: война разгорится, если он продолжит нарушать наши границы и наносить удары», — говорил Микати.

Между тем израильские войска в ходе наземной операции вошли в Газу и окружают город с разных сторон, сообщил накануне начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци Халеви. «Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов», — отметил он.

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