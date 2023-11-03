ЦАХАЛ показал уникальное видео ночного боя из бронетранспортера 3.11.2023, 11:10

Боевики ХАМАС внезапно выскочили из люков туннелей, но были уничтожены.

Бойцы 13-го батальона бригады «Голани» и 53-го батальона бронетанковых войск Израиля прошлой ночью вступили в бой с несколькими отрядами террористов в секторе Газа. Террористы выпустили по бронетехнике противотанковые снаряды.

Командир 13-го батальона Голани, подполковник Томер рассказал, что боевики выскочили из люков туннелей и атаковали их. Террористы обстреливали колонну ЦАХАЛа, пытались вскарабкаться на бронемашины. Бойцы ЦАХАЛа отразили нападение, часть боевиков была уничтожена (в том числе благодаря ударам с воздуха по наводке наземных сил), часть ретировалась.

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