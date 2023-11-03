закрыть
3 ноября 2023, пятница, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ показал уникальное видео ночного боя из бронетранспортера

  • 3.11.2023, 11:10
ЦАХАЛ показал уникальное видео ночного боя из бронетранспортера

Боевики ХАМАС внезапно выскочили из люков туннелей, но были уничтожены.

Бойцы 13-го батальона бригады «Голани» и 53-го батальона бронетанковых войск Израиля прошлой ночью вступили в бой с несколькими отрядами террористов в секторе Газа. Террористы выпустили по бронетехнике противотанковые снаряды.

Командир 13-го батальона Голани, подполковник Томер рассказал, что боевики выскочили из люков туннелей и атаковали их. Террористы обстреливали колонну ЦАХАЛа, пытались вскарабкаться на бронемашины. Бойцы ЦАХАЛа отразили нападение, часть боевиков была уничтожена (в том числе благодаря ударам с воздуха по наводке наземных сил), часть ретировалась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип