ЦАХАЛ показал уникальное видео ночного боя из бронетранспортера
- 3.11.2023, 11:10
Боевики ХАМАС внезапно выскочили из люков туннелей, но были уничтожены.
Бойцы 13-го батальона бригады «Голани» и 53-го батальона бронетанковых войск Израиля прошлой ночью вступили в бой с несколькими отрядами террористов в секторе Газа. Террористы выпустили по бронетехнике противотанковые снаряды.
Командир 13-го батальона Голани, подполковник Томер рассказал, что боевики выскочили из люков туннелей и атаковали их. Террористы обстреливали колонну ЦАХАЛа, пытались вскарабкаться на бронемашины. Бойцы ЦАХАЛа отразили нападение, часть боевиков была уничтожена (в том числе благодаря ударам с воздуха по наводке наземных сил), часть ретировалась.