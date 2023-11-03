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Смерть Путина и переворот в РФ: в ГУР раскрыли новые данные из Кремля

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  • 3.11.2023, 12:19
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Смерть Путина и переворот в РФ: в ГУР раскрыли новые данные из Кремля

Украинская разведка оценила степень достоверности информации.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали информацию о том, что глава РФ Владимир Путин якобы недавно скончался.

Информация о смерти Путина, недавно распространившаяся в сети, неправдива, заявил в интервью РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов.

«Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников», - сказал он.

Вместе с тем представитель военной разведки также оценил информацию некоторых анонимных российских Telegram-каналов о том, что в России, мол, готовят госпереворот.

«Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями», - добавил Юсов.

Ранее в ГУР назвали цели вброса информации о смерти главы РФ. Внутренние процессы и противостояния в РФ проявляются совершенно в разных формах, подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, ранее Telegram-канал «Генерал СВР» сообщил, что Путин якобы умер вследствие остановки сердца в резиденции на Валдае, и в России начинается переворот.

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