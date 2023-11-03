Израиль ликвидировал ключевого для боев в Газе главаря ХАМАС
- 3.11.2023, 12:40
- 1,662
Террорист командовал батальоном и руководил боевыми действиями против ЦАХАЛа.
Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Секторе Газа убили командира батальона ХАМАС «Сабра-Тель аль-Хава» Мустафу Даллула.
По данным Армии обороны Израиля, Даллул играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил ЦАХАЛа в Секторе Газа.
Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Секторе Газа истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады «Нахаль», нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАСа.