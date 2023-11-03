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Израиль ликвидировал ключевого для боев в Газе главаря ХАМАС

  • 3.11.2023, 12:40
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Израиль ликвидировал ключевого для боев в Газе главаря ХАМАС

Террорист командовал батальоном и руководил боевыми действиями против ЦАХАЛа.

Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ночного авиаудара в Секторе Газа убили командира батальона ХАМАС «Сабра-Тель аль-Хава» Мустафу Даллула.

По данным Армии обороны Израиля, Даллул играл ключевую роль в управлении боевыми действиями против сил ЦАХАЛа в Секторе Газа.

Отдельно ЦАХАЛ сообщает, что во время ночных операций в Секторе Газа истребители, боевые вертолеты и артиллерия под руководством пехотных сил бригады «Нахаль», нанесли удары и убили нескольких террористов ХАМАСа.

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