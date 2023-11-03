Почему Авдеевка — тактическая ловушка для россиян? 2 Юрий Бутусов

3.11.2023, 14:06

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У украинского командования есть несколько сценариев действий.

Сегодня российские войска пересекли линию железной дороги у села Степное и начали штурмовые действия у самого села на севере Авдеевки.

Российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод – ключевой комплекс сооружений, контролирующий происки к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенное, но неотвратимое «складывание» обороны и захват города.

Вдруг оказалось, что за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться нужно сейчас, готовых позиций нет.

Продолжаются штурмовые действия россиян к югу от Авдеевки, где они расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле села Опытное, что является вторым направлением охвата Авдеевки. Здесь угроза тоже усиливается.

В боевых действиях непосредственно в городе Авдеевка украинские войска преуспевают. 110-я механизированная бригада мастерски отразила все атаки россиян, полностью восстановила несколько позиций, которые враг захватил в ходе массированных штурмов 10–19 октября, и даже улучшила свои позиции на некоторых направлениях. Угрозы входа противника в город на данный момент нет.

Почему Авдеевка – тактическая ловушка для россиян?

Сейчас многие вспомнят сценарий потери Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута. Но ситуация в Авдеевке в тактическом плане отличается.

Во-первых, 110-я механизированная бригада демонстрирует исключительную боеспособность и надежно удерживает город, не позволяя противнику зацепиться за городскую застройку. Противник продвигается севернее и южнее позиций бригады.

Во-вторых, наши войска имеют гораздо более выгодные в плане тактики позиции и хорошо держат фланги прорыва.

Российские войска наступают севернее Авдеевки по узкому коридору в низине шириной до 4 км. Из этого коридора они пытаются перерезать наши пути снабжения Авдеевки шириной в 8 км.

Большинство ротаций и резервов противника терпит поражение еще во время выдвижения, поскольку украинские войска надежно удерживают фланги и контролируют господствующие высоты с удобными секторами обстрела. Российская пехота несет значительные потери, и врагу вести наступление и удерживать позиции гораздо труднее, чем нам обороняться.

В-третьих, если стабилизировать оборону севернее Авдеевки, то даже в позиционной обороне российские войска будут нести потери в разы выше наших. Обстановка под Авдеевкой для российских войск несет гораздо больше рисков, чем для нас.

В-четвертых, у российских войск нет большого численного преимущества, у украинцев есть значительное количество людей и техники.

В-пятых, россияне наступают исключительно пехотой без бронетехники, поскольку технику наши войска эффективно уничтожают. Враг уязвим.

Но чтобы использовать все преимущества нашего положения, нужно стабилизировать оборону.

Что делать? У нашего командования есть несколько сценариев действий.

Первый. Бахмутско-соледарский сценарий – искать какие-то подразделения и направлять их одно за другим в «контратаки», то есть утраты боеспособности. Считать наши силы по количеству людей по отчету БЧС и по количеству флажков на карте. Все продвижение противника оправдывать его большим преимуществом в силах, а не недостатками управления. Главное здесь – постоянно докладывать, что делается все возможное, а усилия по восстановлению положения приложены.

Второе. Обычный сценарий. Вернуть управление войсками южнее города в руки командования 110-й бригады, владеющего обстановкой и ответственного за результат, как это и было ранее во время основных штурмов.

Нужна единая система применения средств разведки, единая система применения средств поражения. Передать для закрепления на заводе как минимум два батальона с ответственными командирами с адекватным боевым опытом и авторитетом.

Командование частей, которые не способны построить оборону в направлении Степного, нужно немедленно менять на более проверенных и опытных. Такие комбриги и комбаты в резерве ГШ есть.

Что касается качества резервов: если кто-то думает, что батальон – это любая толпа из 600 мобилизованных со случайными командирами во главе, то это так не работает, резервы нужны не случайные, а управляемые. Превосходство в войне создают именно командиры тактического звена.

Стабилизация обороны позволит со всех сторон обжать российский плацдарм в районе Степного и завода и наладить планомерное уничтожение российской пехоты. Пусть сидят там, как в тире. В той низине они не смогут накопить силы, и это будет большой тир для наших пушек.

Верховный главнокомандующий Зеленский провел много заседаний ставки по Авдеевке. Но прежде всего надо откровенно сказать: кризис вокруг Авдеевки не является следствием исключительно большого преимущества россиян. Это также и кризис наших некоторых управленческих решений и подходов, которые не дают нам возможность реализовать свои преимущества.

Для гражданского общества: если мы хотим сохранить Авдеевку, значение которой намного выше даже Бахмута, нам нужно помочь воинам 110-й механизированной бригады максимальным количеством дронов и требуется монтаж видеокамер наблюдения на различных объектах. В наших силах превратить кризис в победу, требуется максимальная концентрация усилий.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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