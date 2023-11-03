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NYT: США запустили дроны над сектором Газа

  • 3.11.2023, 14:55
NYT: США запустили дроны над сектором Газа
иллюстративное фото

Американские журналисты рассказали, для чего их используют.

Израильская армия постепенно занимает сектор Газа с целью уничтожить группировку ХАМАС. В анклаве находятся и более 240 захваченных террористами заложников, среди которых может быть 10 американцев.

Американские военные стали использовать беспилотники для отслеживания ситуации в секторе Газа, рассказали The New York Times (NYT) два представителя Пентагона. Хотя США помогают Израилю оружием и инструкторами, а также послали в район военных действий два авианосца, применение дронов говорит о более активной роли, которую американские военные стали играть в конфликте, отмечает газета.

Беспилотники MQ-9 Reaper (Израиль их не использует) впервые были замечены на платформе Flightradar24, отслеживающей передвижение воздушных судов, в субботу. На самом деле, их стали использовать через несколько дней после нападения на Израиль, организованного ХАМАС 7 октября, рассказали NYT представители Министерства обороны США.

По их словам, военную помощь Израилю дроны не оказывают, а применяются для поиска мест, где могут держать заложников, и выявления признаков жизни. Полученная информация передается Армии обороны Израиля, которая сделала освобождение заложников одной из главных задач операции в Газе. Она уже освободила одну военнослужащую, рядовую Ори Магидиш.

По мнению авиационного эксперта Амелии Смит, которая отследила американские беспилотники, в полетах над Газой используется не менее шести MQ-9. Несколько дронов, полеты которых проанализировали NYT и Смит, кружили над анклавом около трех часов на высоте более 7,5 км. В целом же, продолжительность их полета может превышать 20 часов.

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