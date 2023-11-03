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В России сожгли авто гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам

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  • 3.11.2023, 15:49
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В России сожгли авто гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам

Украинская разведка раскрыла детали.

В российском Нижнем Новгороде в ночь на 3 ноября сожгли авто гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам. Речь идет об акционерном обществе «ГосНИИмаш», которое возглавляет Игорь Кузнецов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. «В городе Нижний Новгород на России сожгли автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152. Сожженный автомобиль принадлежал гражданину РФ Кузнецову Игорю Александровичу, занимающему должность генерального директора акционерного общества «ГосНИИмаш», – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что предприятие является ведущим в сфере разработки и изготовления боевых частей для ракет, которыми РФ бьет по Украине.

Машину Кузнецова сожгли представители движения сопротивления, рассказали в украинской разведке.

«Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры нашего государства никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности. Охота продолжается!» – заявили в ГУР.

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