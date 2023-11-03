Стала известна цель приезда Аллы Пугачевой в РФ 4 3.11.2023, 16:31

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Российская певица скоро покинет страну.

РосСМИ раскрыли цели приезда певицы Аллы Пугачевой в РФ. Как сообщает SHOT, она прибыла в РФ, чтобы забрать оставшиеся документы на детей и решить нотариальные вопросы с завещанием на особняк в деревне Грязь под Москвой.

Алла Пугачева давно завещала все свое имущество младшим детям Лизе и Гарри. Но формально владельцем особняка в Грязи является Максим Галкин, которого в РФ признали иноагентом из-за его критики вторжения в Украину, поэтому Пугачевой нужно утрясти юридические вопросы о наследовании детьми этой недвижимости.

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