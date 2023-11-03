ВСУ ликвидировали оккупанта с «большими погонами»1
- 3.11.2023, 18:37
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Возможно, он погиб после удара по штабу группировки «Днепр».
Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. В этот раз в РФ заявили о ликвидацию одного из топ-офицеров юстиции. Вероятно, захватчик нашел свою смерть во время удара ВСУ по штабу группировки «Днепр».
В российских пропагандистских СМИ появился некролог о гибели полковника юстиции Виктора Передерия из Кубани, обратил внимание unian.net.
Об обстоятельствах гибели не сообщается. Пропагандисты лишь утверждают, что оккупант якобы погиб «героически», выполняя воинский долг.