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ВСУ ликвидировали оккупанта с «большими погонами»

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  • 3.11.2023, 18:37
  • 1,640
ВСУ ликвидировали оккупанта с «большими погонами»

Возможно, он погиб после удара по штабу группировки «Днепр».

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. В этот раз в РФ заявили о ликвидацию одного из топ-офицеров юстиции. Вероятно, захватчик нашел свою смерть во время удара ВСУ по штабу группировки «Днепр».

В российских пропагандистских СМИ появился некролог о гибели полковника юстиции Виктора Передерия из Кубани, обратил внимание unian.net.

Об обстоятельствах гибели не сообщается. Пропагандисты лишь утверждают, что оккупант якобы погиб «героически», выполняя воинский долг.

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