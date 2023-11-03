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Путин: Нынешняя Россия похожа на Русь под ордынским игом

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  • 3.11.2023, 19:20
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Путин: Нынешняя Россия похожа на Русь под ордынским игом

Президент РФ заявил, что монгольская орда была лучше для России, чем европейская цивилизация.

Русские князья кланялись ордынским ханам и получали ярлыки на княжение, чтобы противостоять Западу, и во многом то же самое происходит в России сейчас, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

В качестве примера Путин привел Александра Невского, который был причислен к лику святых во времена Ивана Грозного, а в 2016 году «назначен» Русской православной церковью «покровителем сухопутных войск».

«Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели», — заявил Путин.

Он добавил, что именно за этот выбор Невского и почитают как святого.

«Во многом то же самое происходит и сегодня, — продолжил президент. — Мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий».

Путин напомнил, что вскоре в России будет праздноваться День народного единства — праздник, который был учрежден в 2005 году, чтобы заменить советский день революции, и формально приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году.

События XVII века «произошли относительно недавно», заявил Путин: «Что такое 400 лет — это на протяжении пяти-шести поколений, быстро очень время летит».

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