Израиль отверг перемирие с ХАМАС 3.11.2023, 20:22

Страна пойдет на договоренности только после освобождения израильских заложников.

Израиль отказался от предложений заключить предложение о временном перемирии с ХАМАС, заявив, что пойдет на договоренности только после освобождения более чем 240 израильских заложников, захваченных в результате атак 7 октября. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит The Times of Israel.

«Израиль также не позволит завозить топливо в сектор Газа и настроен против пересылки финансовых средств в анклав», — добавил он во время телевизионного обращения. Он добавил, что Израиль «не остановится вплоть до победы» — до уничтожения группировки ХАМАС, освобождения заложников, обеспечения безопасности израильтян.

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