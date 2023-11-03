Россияне массово вывозят золото за границу 3.11.2023, 22:01

Вывозят даже слитки весом более 200 кг.

Российская таможня зафиксировала значительное увеличение объемов вывоза слитков золота физическими лицами. Как рассказали РБК представители Федеральной таможенной службы (ФТС) золото является стратегически важным ресурсом, поэтому государство активно следит за перемещением этого драгоценного металла, особенно в руках частных лиц.

«Наиболее ярким примером является выявление факта вывоза физическим лицом слитков общим весом более 200 кг. При этом гражданин, вывозящий золото, не смог подтвердить происхождение слитков, денежных средств, на которые он приобрел эти слитки, а также цель их вывоза. Такие факты ставят под сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота: для личного пользования», — уточнили в пресс-службе.

В начале ноября замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев предложил ограничить экспорт золота физическими лицами. Инициатива прозвучала в контексте обсуждения в Госдуме законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов. Законопроект уже прошел первое чтение, и Моисеев выразил надежду на его поддержку на последующих этапах.

Власти предлагают использовать целый комплекс мер, включая запрет на экспорт лома и отходов, которые могут скрывать вывоз концентрата золота. Моисеев также рассказал о планах внедрения электронной системы маркировки и прослеживаемости золота. По его словам, каждый слиток, поступающий в оборот, должен иметь установленный источник.

Поправки, направленные на ужесточение ответственности за незаконный оборот драгметаллов, были внесены правительством. Они предполагают изменения в статьи 191 и 192 Уголовного кодекса, в том числе увеличение размеров штрафов в зависимости от стоимости драгметаллов, ставших объектом преступления. «По сложившейся судебной практике, ответственность лиц, совершивших преступления, ограничивается условным сроком лишения свободы с малозначительными штрафами, и правонарушители продолжают свою противоправную деятельность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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