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Глава Палестины отложил визит в Россию

  • 3.11.2023, 22:15
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Глава Палестины отложил визит в Россию
Махмуд Аббас

Визит должен был состояться 15 ноября.

Запланированный на 15 ноября визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложен по просьбе палестинской стороны, заявил журналистам спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов. Его цитирует ТАСС.

«15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен», — сказал дипломат.

Представители Палестины сослались на то, что Аббас не может уезжать из региона в сложившейся «сложной» ситуации, уточнил Богданов.

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