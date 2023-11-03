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Литва направила Беларуси ноту в связи с БелАЭС

  • 3.11.2023, 23:07
Литва направила Беларуси ноту в связи с БелАЭС

Вильнюс призывает к немедленному решению вопросов экологической, ядерной и радиационной безопасности.

Министерство иностранных дел Литвы направило беларусскому МИД ноту, призывая к немедленному решению вопросов экологической, ядерной и радиационной безопасности на Беларусской АЭС в соответствии с международными требованиями и стандартами.

«Беларусь продолжает игнорировать призывы международного сообщества решить в первую очередь все проблемы безопасности в этом небезопасном ядерном проекте. Небезопасная АЭС в Островце представляет большую угрозу для всей Европы, поэтому Литва настаивает на остановке работы первого и второго энергоблоков Беларусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности», – заявляет МИД Литвы.

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