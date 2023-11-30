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Honda планирует выпускать электрические мотоциклы

  • 30.11.2023, 1:05
Honda планирует выпускать электрические мотоциклы

По цене обычных.

Honda планирует инвестировать 500 млрд иен ($3,4 млрд) в производство электромотоциклов к 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания также повысила целевой показатель ежегодных продаж электромобилей на этот год до 4 млн единиц. Она планирует представить 30 новых моделей электрических мотоциклов к 2030 году и приступит к работе специальных заводов по производству электрических мотоциклов по всему миру с 2027 года.

Honda планирует продавать электрические мотоциклы по той же цене, что и модели с ДВС. Компания выделила Индию и Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве основных мест для расширения своего присутствия на рынке. Она также разрабатывает литиевые ферро-фосфатные батареи и планирует внедрить их в 2025 году.

В будущем Honda также рассматривает возможность использования полностью твердотельных аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Цель компании – достичь операционной рентабельности более 10% в секторе мотоциклов и более 5% для электрических мотоциклов в 2030 году.

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